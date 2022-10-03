التحفظ على طالب أصاب زميله بجرح في يده ببنها.. والتحريات: الواقعة خارج المدرسة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية التحفظ على طالب ببنها، لقيامه بالتشاجر مع زميله بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإصابته بجرح في يده جرى علاجه بـ18 غرزة عقب نقل المصاب للمستشفى، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان طالب قد تعدى على زميله في مشاجرة بينهما اليوم بعد انتهاء اليوم الدراسي باستخدام الأسلحة البيضاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول طالب يدعى "أحمد" طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المنشية ببنها، مصاب بجرح قطعي في ذراعه 18 غرزة.

انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي ببنها، وتبين وقوع مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء بين طالب يدعى عادل وآخر يدعى أحمد تعدى خلالها الأول على زميله بالضرب مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في ذراعه 18 غرزة وكان المصاب يحمل سلاحا أبيض في يده أثناء المشاجرة والواقعة التي تمت خارج أسوار المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.