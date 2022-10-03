البنك المركزى يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة نصر أكتوبر

كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.