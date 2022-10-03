اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البنك المركزى يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة نصر أكتوبر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:01 ص
البنك المركزى يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة نصر أكتوبر البنك المركزى المصرى- أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.      
 
 

البنك المركزى

عيد القوات المسلحة

بنوك مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى المصرى يحصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولى للشمول المالى

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:04 ص

3 أسباب وراء قرار البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة.. تعرف عليها

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:00 م

خبير اقتصادى: بيان البنك المركزى تضمن نظرة إيجابية للسياسة النقدية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:46 م

باحث اقتصادى: تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة انحياز لحماية الاستثمار والاستهلاك

الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:42 م

البنك المركزى يثبت سعر الفائدة على الإيداع عند 11.25% والإقراض 12.25%

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة