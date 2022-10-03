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البنتاجون: روسيا تخطط لتجنيد 300 ألف عسكري ولا نرى دخولا كبيرا في أوكرانيا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:04 م
البنتاجون: روسيا تخطط لتجنيد 300 ألف عسكري ولا نرى دخولا كبيرا في أوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن موسكو تواصل قصف مواقع أوكرانية من أجواء روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا تخطط لتجنيد 300 ألف جندي ولا نرى دخولا كبيرا لهم في أوكرانيا، موضحة أن خسارة روسيا لـ إيزيوم، حدت من قدرة جنودها على التحرك.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية، مشيرة إلى أن المعارك في أوكرانيا متحركة والأجواء ليست محسومة لأي طرف.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن معارك أوكرانيا مركزة في خيرسون وخاركيف وروسيا تركز على باخموت.

 


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