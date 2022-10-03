البنتاجون: تهديدات روسيا بالنووي تصريحات غير مسؤولة

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وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن روسيا بعد ضم أربع مناطق أوكرانية إلى أراضيها، بأنه "ادعاء غير قانوني وتصريح غير مسؤول"، قائلًا إن "التلويح باستخدام السلاح النووي ليس من الأشياء التي يُتوقع سماعها من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات".

وأشار أوستن - في تصريحات نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية على موقعها الإلكتروني - إلى أن "قوات الجيش الأوكراني قاتلت بشكل جيد حتى الآن"، متوقعًا أن يستمر الجيش في محاولة استعادة أراضيه.

وأضاف أوستن: "أعتقد أن الأوكرانيين فاجؤوا العالم فيما يخص قدرتهم على الدفاع والمبادرة، والتزامهم بالدفاع عن ديمقراطيتهم"، لافتًا إلى أن "تلك الإرادة على القتال حشدت المجتمع الدولي في جهود موحدة لتقديم الدعم الأمني لأوكرانيا، حتى تتمكن من الاستمرار في قتال روسيا".

وأكد أوستن أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا بغض النظر عن خطوة بوتين القادمة"، متابعًا: "سنستمر في دعم الأوكرانيين، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالما يتطلب الأمر".