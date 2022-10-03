البحث العلمى: مصر بالمركز 54 فى مؤشر البحوث والتطوير الفرعي

كتب محمد صبحى

أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى الشهري، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، حيث كشف 54 ترتيب مصر الدولي في مؤشر البحوث والتطوير الفرعي وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 من بين 132 دولة شملها التقرير.

وقالت أكاديمية البحث العلمى، ارتفع مؤشر الباحثون خمسة مراكز وأصبح في المرتبة الـ 55 وكذلك ارتفع مؤشر الانفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز وأصبحت في المرتبة الـ 42 بعدما كانت عام 2021 في المرتبة الـ 49. وتقدمت مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية للمرتبة الـ 49 بعدما كانت في عام 2021 في المرتبة الـ 54.

وقد تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز عن العام الماضي وأصبحت في المرتبة الـ 89 عالمياً، ويعد مؤشر الابتكار العالمي من المؤشرات الدولية الهامة والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويقوم بترتيب الدول وفقاً للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.