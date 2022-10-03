اليوم السابع
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الأوقاف تعتمد 6 شيخات للمقارئ القرآنية من الواعظات وعضوات هيئة التدريس

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:39 ص
الأوقاف تعتمد 6 شيخات للمقارئ القرآنية من الواعظات وعضوات هيئة التدريس وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزات في مسابقة "شيخة مقرأة" من الواعظات والمحفظات المعينات والمعتمدات، وعضوات هيئة التدريس ومعاوناتهن.
 
وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت ، والأداء المنضبط.
 
وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، مؤكدة أنه جار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية .
 
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