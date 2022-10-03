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الأموال العامة تلقي القبض على عاطل لترويجه بيع العملات المزورة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:57 ص
الأموال العامة تلقي القبض على عاطل لترويجه بيع العملات المزورة العملات المزورة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يقوم من خلاله بالترويج لبيع العملات المزورة، بسبب قدرته على تزوير كافة الأوراق الرسمية واختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
وبإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وقيامه من خلال ذلك الحساب المشار إليه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إتيان تلك الأفعال المشار إليها " على خلاف الحقيقة ".
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط ، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات ومقاطع فيديو  تؤكد نشاطه الإجرامى المشار إليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، كما أضاف بقيامه بغلق الحساب المشار إليه خشية ضبطه وإنشائه حسابات آخرى خاصة به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء مختلفة وإستخدامها لمواصلة نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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