اليوم السابع
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الأموال العامة تلقي القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين في القاهرة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:01 م
الأموال العامة تلقي القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين مقيم بمحافظة سوهاج، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وإيهامه بإمكانية تحويل مبالغ مالية من الخارج لاستثمارها بالبلاد "على خلاف الحقيقة".  
 
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشائه صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى، وإستخدامها فى التعارف على المواطنين وإيهامهم بإمتلاكه مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" ورغبته فى إرسالها لهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.
 
كما أضافت التحريات قيام المذكور عقب ذلك بالإتصال بالمجنى عليهم هاتفياً وإبلاغهم بوصول المبلغ المالى المـراد اســتـثماره للبـــلاد، وإشـتراطه عليهم إيداع مــبالغ مـــالية مـــقابل مــــصاريف " التخليص الجمركى – الشحن " بحسابه بأحد البنوك وإستيلائه عليها عقب ذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه  الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأموال العامة

محافظة سوهاج

جرائم الأموال العامة

أخبار الحوادث

جريمة النصب

القبض على نصاب



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