الأمريكيون يرفضون أداء الجمهوريين والديمقراطيين باستطلاع رأي 72% من الأصوات

أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أن نسبة متزايدة من الأمريكيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعتقدون أن جانبهم السياسي كان يخسر أكثر من الفوز في القضايا التي تهمهم.
وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث يوم الاثنين ونشرتها صحيفة ذا هيل أن 72 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن حزبهم يخسر سياسيًا ، ارتفاعًا من 65 في المائة في العام الماضي و 56 في المائة في عام 2020.
ومن بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية ، يعتقد 81 في المائة أن فريقهم يخسر أكثر من الفوز.
كما يشعر الديمقراطيون والمستقلون ذوو الميول الديمقراطية بالقلق بشأن نجاح حزبهم ، على الرغم من شعورهم بتحسن في جانبهم من نظرائهم الجمهوريين حيث يعتقد 66 في المائة أن حزبهم يخسر أكثر من الفوز.
عندما كان الرئيس السابق ترامب في منصبه ، قال 69 في المائة من الحزب الجمهوري إن مجموعتهم كانت تربح في الواقع أكثر من الخسارة - بينما شعر 80 في المائة من الحزب الديمقراطي أنهم يخسرون ، وفقًا لاستطلاع بيو في فبراير 2020.
أشارت استطلاعات الرأي الأخرى الأخيرة إلى أن العديد من الأمريكيين غير راضين عن القيادة في كلا الحزبين ومخاوف بشأن الديمقراطية الأمريكية على نطاق أوسع، وكثير من الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس بايدن ولا الرئيس السابق ترامب لإعادة انتخابه في عام 2024.
في الوقت نفسه ، تشير استطلاعات الرأي أيضًا إلى أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي المقبلة لهذا العام أكثر أهمية من انتخابات السنوات السابقة.
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