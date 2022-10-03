اليوم السابع
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الأمريكيون يرفضون أداء الجمهوريين والديمقراطيين باستطلاع رأي 72% من الأصوات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:08 م
الأمريكيون يرفضون أداء الجمهوريين والديمقراطيين باستطلاع رأي 72% من الأصوات الأمريكيون
نهال أبو السعود

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أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أن نسبة متزايدة من الأمريكيين من كلا الحزبين ‏الجمهوري والديمقراطي يعتقدون أن جانبهم السياسي كان يخسر أكثر من الفوز في ‏القضايا التي تهمهم.‏
 
وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث يوم الاثنين ونشرتها صحيفة ذا هيل أن 72 في ‏المائة من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن حزبهم يخسر سياسيًا ، ارتفاعًا من ‏‏65 في المائة في العام الماضي و 56 في المائة في عام 2020.‏
 
ومن بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية ، يعتقد 81 في المائة أن ‏فريقهم يخسر أكثر من الفوز.‏
 
كما يشعر الديمقراطيون والمستقلون ذوو الميول الديمقراطية بالقلق بشأن نجاح حزبهم ‏، على الرغم من شعورهم بتحسن في جانبهم من نظرائهم الجمهوريين حيث يعتقد 66 ‏في المائة أن حزبهم يخسر أكثر من الفوز.‏
 
عندما كان الرئيس السابق ترامب في منصبه ، قال 69 في المائة من الحزب الجمهوري إن ‏مجموعتهم كانت تربح في الواقع أكثر من الخسارة - بينما شعر 80 في المائة من الحزب ‏الديمقراطي أنهم يخسرون ، وفقًا لاستطلاع بيو في فبراير 2020.‏
 
أشارت استطلاعات الرأي الأخرى الأخيرة إلى أن العديد من الأمريكيين غير راضين عن ‏القيادة في كلا الحزبين ومخاوف بشأن الديمقراطية الأمريكية على نطاق أوسع، وكثير من ‏الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس بايدن ولا الرئيس السابق ترامب لإعادة انتخابه في ‏عام 2024.‏
 
في الوقت نفسه ، تشير استطلاعات الرأي أيضًا إلى أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن ‏انتخابات التجديد النصفي المقبلة لهذا العام أكثر أهمية من انتخابات السنوات السابقة.‏
 
 

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