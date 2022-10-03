الأقصر تواصل حملات إزالة التعديات وتزيل حالة فى المهد بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات بالمدن والقرى بتنفيذ إزالة حالة تعدى فى المهد بمنشية النوبة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الدورية والتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفى هذا الصدد قام مجلس مدينة الطود، برئاسة علي سيد صادق نائب رئيس المركز، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بناحية منشية النوبة، والتى جاءت عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومونة الإسمنت على مساحة 350م.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التي تمت في الفترة من 13 اغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر، تم إزالة عدد 334 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف وتنظيم.

ومن جانبه أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن هناك تنسيقا بين الجهات الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة 20، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مرة أخرى وستواجه بكل حزم وحسم أي محاولات للتعدي في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.