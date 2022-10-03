اكتشاف عملات برونزية يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام شمال غربي الصين

أ.ش.أ

اكتشف علماء صينيون، مجموعة جديدة من الآثار والآلاف من العملات البرونزية، بين أطلال دار لسك العملة تعود إلى أكثر من 2000 عام في مدينة شيآن، بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وقال باحث في معهد علم الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تشانغ جيان فنغ - في تصريح اليوم الاثنين ، أوردته وكالة ألأنباء الصينية - إنه علاوة على العملات المعدنية ذات القيم الأسمية والأشكال المختلفة، تم اكتشاف أكثر من 100 حفرة رماد وأطلال ثلاثة منازل وأطلال 11 فرنا و18 بئرا وأطلال ثلاثة أماكن للصهر والصب، مضيفا أنه وبالحكم عليها من خلال أشكالها وهياكلها، تعود جميع الآثار إلى عهد أسرة هان الغربية (عام 202 قبل الميلاد - عام 25 بعد الميلاد). وينتمي بعضها إلى فترة قصيرة العمر في عهد وانغ مانغ بين عامي 9 و23 بعد الميلاد، وتسمى أيضا أسرة شين.

وأكد تشانغ إن الاكتشافات تتمتع بأهمية بالغة لدراسة تكنولوجيا سك العملات والتغيرات في السياسات النقدية والاقتصادية في ذلك الوقت.