افتتاح المعرض الأول لطلاب كلية الفنون الجميلة بحلوان بأكثر من 300 لوحة.. صور

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الفنون الجميلة ب جامعة حلوان عن افتتاح المعرض الأول لطلاب المستوى الثانى للبرامج الخاصة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان.

وافتتح المعرض الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شارك فى الافتتاح الدكتور أشرف رضا رئيس مجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان ووكيل الكلية الأسبق لشئون البيئة، كما حضر الافتتاح لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكان من ضمن الحضور أولياء أمور الطلاب المشاركين في المعرض.

ويضم المعرض مجمل أعمال الطلاب عن العام الدراسي السابق فى برامج التصميم المعماري والعمراني المستدام، التصميم الجرافيكي، وبرنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة.

ويشمل مجموعة من أعمال الطلاب فى المقررات الدراسية المختلفة فى أعمال التصميم المعماري والتصميم الجرافيكي وأعمال التحريك والتصوير الفوتوغرافي وغيرها سواء بتطبيقات الكمبيوتر أو بالخامات اليدوية.

ويشارك بالمعرض 74 طالبا وطالبة من البرامج الثلاثة بأكثر من 300 عمل من لوحات وأعمال مجسمة وأعمال التحريك.

ومن ناحية أخرى، أشاد كل من عميد الكلية والوكلاء بما قدم الطلاب من أعمال والتي تعد إضافة فنية ومعمارية .

وتم توزيع شهادات التقدير على جميع الطلاب المشاركين بالمعرض تقديراً من الكلية على ما قدموا من أعمال جيدة كما تم التقاط الصور التذكارية .

ويستمر المعرض حتى يوم الخميس القادم الموافق 13 أكتوبر 2022 بقاعة العرض الكبرى بالكلية بالزمالك .