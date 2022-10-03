اضطرابات النوم قد تكون أحد أعراض الإصابة بمتغير أوميكرون

حذر الأطباء من أعراض جديدة لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا وهي اضطرابات النوم، بجانب الأعراض الأخرى التقليدية مثل: الحمى وآلام الجسم وفقدان الشم والتذوق، في هذا التقرير نتعرف على اضطرابات النوم وعلاقتها بمتغير أوميكرون، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو سبب اضطراب النوم بعد الإصابة بكورونا؟

اضطرابات النوم والتعرق الليلي مرتبط بسلالة BA.5 من متغير أوميكرون واكتشفه عالم المناعة في كلية ترينيتي في دبلن، البروفيسور لوك أونيل

في يوليو من هذا العام، نصح خبراء الصحة وسائل الإعلام بأن اندلاع عدوى COVID القادم يمكن أن يتغذى من ظهور سلالات فرعية جديدة، متغيرات أوميكرون الفرعية BA.4 و BA.5.تم إضافة هذه بعد ذلك إلى قائمة مراقبة منظمة الصحة العالمية.

السمة الجديدة لمتغير أوميكرون هي الشعور بالنعاس في المساء مع ارتفاع التوتر والقلق الناجم عن الفيروس.

من هو المعرض لخطر مشاكل النوم؟

عادة ما يتم وصف اضطرابات النوم من قبل الأشخاص الذين تعافوا من مرض كورونا أو الذين يتعافون من كورونا طويل الأمد.

يؤثر الحرمان المزمن من النوم سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

ما هي بعض الأعراض الشائعة أثناء النوم؟

كما عانى الأفراد من نوبات هلع أثناء النوم والتعرق الغزير. توقف التنفس أثناء النوم ، والاستيقاظ في منتصف النوم ، وصعوبة النوم ، والرغبة في الحصول على ساعات إضافية من النوم كانت من بين التحديات التي ارتبطت بالإصابة بمتغير أوميكرون.

وفقًا للأطباء ، تؤدي هذه الاضطرابات أيضًا إلى شعور الأشخاص بالنعاس طوال اليوم مما يؤثر على إنتاجيتهم. اللقاحات والجرعات المعززة هي الطريقة الوحيدة التي أثبتت جدواها لتحمل هذه الأعراض على الأقل وتقليل حدتها ومنع الفيروس من التطور إلى مرض يهدد الحياة.