استهلاك الغاز فى العالم يعانى من انخفاض قياسى بسبب ارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

يعانى الطلب على الغاز فى أوروبا من انخفاض قياسى بنسبة 10% عام 2022 الجارى بسبب ارتفاع الاسعار ، مع الاغلاق التدريجى لصنبور الصادرات الروسية وسياسات الانكماش مع دخول فصل الشتاء.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إلى أن الصورة الدرامية التى وصفتها وكالة الطاقة الدولية IEA فى تقريرها ربع السنوى عن سوق الغاز تشير الى هذا الانخفاض فى العام الجارى ، مع إدراك مرتفع بحالة عد اليقين التى تحيط بسوق الغاز ، كما أشارت إلى أن الطلب على الغاز فى اوروبا سينخفض في عام 2023 مرة أخرى بمقدار 4٪.

وأوضحت الوكالة الأوروبية إلى أن هذا الانخفاض فى العام الجارى قدره 54 مليار متر مكعب ، وعلى النطاق العالمى سيصل الانخفاض بنسبة 0.8% لأن الأسعار مرتفعة بشكل قياسى وسيكون لها تأثير فى جميع انحاء العالم.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، استوعبت أوروبا غازًا أقل بنسبة 10٪ مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2021 بسبب الانكماشات القوية في القطاعات السكنية والتجارية (-12٪) وحتى أكثر في الاستخدامات الصناعية (-15٪).

ومع ذلك ، بالنسبة لتوليد الكهرباء ، تم حرق الغاز عمليًا بنفس المستوى كما في عام 2021 لأن الجفاف أدى إلى خفض إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية في بلدان جنوب أوروبا ويجب تعويض التوقف لأشهر تزيد عن النصف.

انخفاض الطلب في أمريكا اللاتينية

لن يكون انخفاض الطلب ظاهرة أوروبية فريدة هذا العام. في أمريكا اللاتينية ، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا انخفاضًا بنحو 4٪ ، وهو ما يفسره حقيقة أن إنتاج الطاقة الكهرومائية أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2021 ، ولكن أيضًا بسبب انخفاض الطلب في الصناعة بسبب ارتفاع الأسعار.

ينتج عن هذا التطور ، قبل كل شيء ، حقيقة أن استهلاك الغاز في البرازيل انخفض بنسبة 12٪ في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لأن المحطات الكهرومائية كانت تعمل بمعدل أعلى بشكل واضح بفضل هطول الأمطار الغزيرة.

في آسيا ، قدر مؤلفو الدراسة أن السوق سيظل راكدًا في عام 2022 ، وهو ما يمثل تباطؤًا مفاجئًا أكثر من التباطؤ المفاجئ بعد السحب بنسبة 7 ٪ الذي حدث العام الماضي.

أثبتت أمريكا الشمالية أنها واحدة من المناطق القليلة التي يرتفع فيها الطلب هذا العام ، على الرغم من حقيقة أن الأسعار هناك ارتفعت أيضًا إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2008. ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى ديناميكيات الإنتاج ، والتي ستذهب إلى زيادة بنسبة 4٪ في عام 2022 و 3٪ في عام 2023.