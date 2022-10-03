اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:16 م
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استقرار سعر سلة خامات "أوبك" اليومى عند 92.34 دولار للبرميل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:00 م
استقرار سعر سلة خامات "أوبك" اليومى عند 92.34 دولار للبرميل حقل بترول - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم ، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 92.34دولارا للبرميل يوم الجمعة، مقارنة 92.76دولارا فى اليوم  السابق، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.
 
وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.
 
وسجلت أسعار النفط اليوم الأثنين ،87.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 81.59 دولار للبرميل.

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