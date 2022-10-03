اليوم السابع
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استطلاع NBC: تراجع شعبية الديمقراطيين لدى اللاتينيين نحو النصف فى 10 سنوات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:35 ص
استطلاع NBC: تراجع شعبية الديمقراطيين لدى اللاتينيين نحو النصف فى 10 سنوات جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد

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كشف استطلاع للرأى أجرته قناةNBC News ، أن التقدم الذى يحظى به الديمقراطيون فى الولايات المتحدة بين الناخبين اللاتينيين، قد تراجع بمقدار النصف العقد الماضى.
 
 وبحسب ما ذكرت صحيفة بولتيكو، فإن 54% من الناخبين اللاتينين الذين تم استطلاع رأيهم، قالوا إنهم يفضلون أن يكون الديمقراطيون مسيطرين على الكونجرس، مقارنة بنسبة 33% قالوا إنهم يفضلون الجمهوريين. وهذه الفجوة، التى تقف عند 21 نقطة الآن، كانت 42 نقطة فى أكتوبر 2012، وفقا للاستطلاع.
 
وتاتى نتائج الاستطلاع بعد أن حقق الجمهوريون مكاسب لدى الناخبين اللاتينيين فى انتخابات 2020. كما طرح الحزب الجمهورى عدد من المرشحين اللاتينيين لمجلس النواب فى الانتخابات النصفية القادمة.
 
 وكانت نسبة الموافقة على أداء الرئيس جو بايدن فى أحدث استطلاع لإن بى سى نيوز وتيليموندو، 52%، ونسبة عدم الموافقة على أدائه 45%. وكانت النساء اللاتينيات والكاثوليك اللاتينيين  واللاتينيين الأكبر سنا، أكثر دعما بشكل عام لبايدن، وفقا للاستطلاع.
 
وقال أغلبية المشاركين فى الاستطلاع إنهم لا يوافقون على قرار المحكمة العليا لإلغاء الإجهاض، إلا أن الآراء حول القرار اختلفت بشكل واسع وفقا للانتماء الحزبى، حيث أشار الديمقراطيون إلى اعتراضهم على قرار المحكمة بنسبة أكبر بكثير من الجمهوريين بلغت 75% مقابل 25%.
 
وأجرى استطلاع إن بى سى نيوز فى الفترة ما بين 17 و26 سبتمبر بين ألف من الناخبين اللاتينيين المسجلين.
 
 
 

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