اختتام فعاليات مشروع "خطوات نحو سوق العمل" لخريجى الطب البيطرى والزراعة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اختتمت فعاليات المشروع التدريبى "خطوات نحو مجال العمل" للموسم الرابع بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة، ذلك بحضور الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية زراعة الإسكندرية ومنسق المشروع، والدكتور احمد عبدالفتاح، عميد كلية زراعة سابا باشا، والدكتور سامى خليل، عميد كلية الطب البيطرى، ووكلاء الكليات الشريكة وممثلى شركة سترا الراعى الرسمى للمشروع والأساتذة المهتمون والمشاركون في البرنامج التدريبى وذلك فى إطار تدريب وتأهيل طلاب كلية الزراعة والطب البيطرى لسوق العمل من خلال تقديم محتوى اكاديمى علمى وعملى، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية زراعة فى كلمته على أهمية التكامل بين الكليات الثلاث من أجل مصلحة أبناءنا الطلاب والخريجين لتدريبهم على كيفية عمل مشروعات إنتاج حيوانى أو زراعى والإستفادة من الزيارات الميدانية للمشروعات المتخصصة في الإنتاج الحيوانى والزراعى، مشيراً إلى أن السمة المشتركة بين الكليات الثلاث المشاركة هي الرغبة في تشجيع الشباب للحصول على فرصة عمل ولتقديم مقترح توسيع الكليات المشاركة فى البرنامج العام المقبل.

كما أكد الدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطرى على أهمية التكامل بين التخصصات المختلفة والحصول على دورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق طموحاتهم.

وأشار الدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية زراعة سابا باشا فى كلمته إلى أهمية دور البحث العلمى في تنمية مهارات الشباب وتشجيعهم على إكتشاف قدراتهم وتنميتها مؤكداً أن هذا المشروع يهدف إلى التكامل بين التخصصات المختلفة لدعم الشباب وأن اقتصاد المعرفة هو السبيل للتقدم والنجاح.

وأكد الشباب منسقى المشروع، فى كلمتهم أن البرنامج الذى نفذ على مدار شهر ونصف وأستفاد منه مائتى شاب كان يهدف إلى تنمية مهارات الشباب بجانب توفير محتوى علمى وزيارات ميدانية لبعض المشروعات.