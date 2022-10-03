اتحاد بنوك مصر: إطلاق أول بنك رقمى مطلع 2023 لدعم الاستثمار

كتب إسلام سعيد

كشف محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس بنك مصر، إن هناك 3 بنوك كويتية تعمل في مصر وهناك حصة 50% للكويت في البنك العربي الأفريقي.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الكويتي اليوم الاثنين بحضور 45 شركة ورجل أعمال كويتي، إن هناك 400 مليار جنيه تم ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، نظرا لأهمية هذا القطاع الهام، عبر تمويلات مدعمة وهناك 25% من التمويلات تذهب لهذا القطاع.

وأشار إلي أن القروض تخطت 3.5 تريليون جنيه مصري العام الماضي، وحجم الودائع لدى البنوك يتخطى 4.5 تريليون جنيه وهذا يؤكد القدرات القوية للقطاع المصرفي القطاع المصرفي شهد إعادة هيكلة منذ 2003 ونجح في عبور كل الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية 2008 مرورا بثورتين.

وأشار إلى أن القروض غير المنتظمة في مصر لا تتخطى 2% رغم الحرب الروسية والأزمات المالية العالمية، مقارنة مع 8% في عام 2014 و أن هناك 61 ألف نقطة بيع ونحو 21 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى مصر.

وأشار الى أن مصر يترقب أن يطلق البنك الرقمي الأول في مصر، في العام المقبل 2023، بعد الحصول على الموافقات من البنك المركزي المصري، لأهمية هذا النوع من البنوك في خدمة الاستثمار، وتابع أن بنك ستاندرد تشارترد يستعد لإطلاق فرع له في مصر، ما يؤكد قوة وأهمية الاستثمار في مصر.