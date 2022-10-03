اتحاد العمال: مستمرون فى العمل لإقامة الجمهورية الجديدة

كتبت ـ آية دعبس

أرسل اتحاد العمال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكري التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن تلك المناسبة التي انتصر فيهـا الحـق علـى البـاطـل وتكبـد الكيان الصهيوني الخسائر المادية والبشرية والمعنوية الباهظة، مهنئا الرئيس وشعب مصر بمناسبة الذكرى الخالدة التي حققت الانتصالات الكبيرة التي شهد بها الـعـالم أجمـع.

وأضاف الاتحاد، فى بيان: ويسعدنا أن نقدم التهنئة بهذه المناسبة القومية المجيدة لرجـال الـقـوات المسلحة البواسل والشرطة المدنية الذين يواصلون العطـاء والجهد للوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، سيادة الرئيس تأتي هذه الذكري الخالدة لانتصارات أكتوبر المحيـدة ونحـن نـشهد هذه الأيام المباركة التي نحتـفـل فيـهـا بالمولد النبوي الشريف .. فإن عمـال مـصـرالشرفاء وهـم يـتـوجـهـون إلى الله العلي القدير بالدعاء للقـائـد ولـشعب مصربالخير والسعادة.. فإنهم يؤكدون على مواصلة العمل والجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة والتصدي لدعاوي التشكيك والعمل على إقامة الجمهورية الجديدة التي أرسيتم قواعدها في كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كما بعث هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف .

وأشار المهيري في نص البرقية، أنه بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وجموع العاملين بلجانها الفرعية على مستوى الجمهورية، نتقدم لفخامتكم بالتهنئة بهذه المناسبة العظيمة والذكرى المجيدة، مؤكدين دائما اعتزاز وفخر عمال مصر والشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا وما زالوا يقدمون أرواحهم فداء للوطن وحفاظا على كرامته وأراضيه.

وأضاف هشام فاروق المهير، أن عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية صفا واحدا وجنودا أوفياء لمواصلة برامج وخطط التنمية في كافة ربوع البلاد بكل أمانة وصدق لاستمرار التقدم والازدهار داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية والعربية بموفور الخير والأمن والسلامة.