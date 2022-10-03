اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:01 م
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إعدام 48 مليون طائر فى أوروبا بسبب تفشى أنفلونزا الطيور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:56 م
إعدام 48 مليون طائر فى أوروبا بسبب تفشى أنفلونزا الطيور إنفلونزا الطيور
وكالات

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أُعدم حوالي 48 مليون طائر في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، نتيجة لأكبر انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق.

ففي المملكة المتحدة، اكتُشف 161 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى (اتش بي أي آي) في الدواجن والطيور الداجنة، مما أدى إلى إعدام 3.2 مليون طائر.

ويعد ذلك رقما كبيرا مقارنة بـ26 حالة سُجلت العام الذي سبقه 2020/2021.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن الطيور التي أُعدمت كانت "نسبة صغيرة" من إجمالي الإنتاج - الذي يصل إلى حوالي 20 مليون طائر في الأسبوع.

كما كانت هناك أيضا 1727 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مجموعات الطيور البرية في المملكة المتحدة، سُجلت في 406 موقعا وشكلت 59 نوعا من الطيور.

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت كل من مناطق نورفولك وسفولك وأجزاء من إسيكس هي أحدث المناطق التي تم وضعها ضمن مناطق الوقاية من تفشي إنفلونزا الطيور (أي آي بي زد).

في السنوات السابقة، مات واختفى الفيروس في الغالب خلال أشهر الصيف، لكن التفشي استمر على مدار العام، حيث ثبت أنه ينتشر بسهولة أكبر بين مجموعات الطيور.

 


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