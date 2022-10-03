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إطلاق مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر بـ30 مليار دولار على هامش قمة المناخ

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:06 م
إطلاق مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر بـ30 مليار دولار على هامش قمة المناخ وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت ـ منال العيسوى

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بالتوازى مع العد التنازلى لاستضافة قمة المناخ التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، نجحت الدولة المصرية فى الانتهاء من توقيع حوالى 12 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع تحالفات عالمية وعربية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر.
 
وأكدت مصادر بوزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المذكرات الإثنى عشر، سيتم تفعليها على هامش الـcop27  المنعقد فى شرم الشيخ، وأن التحالفات التى تم توقيع الاتفاقيات معها ، انتهت من خطط  التنفيذ  لمشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بقدرات متفاوتة وبحجم استثمارات يتجاوز 30 مليار دولار حتى عام 2035 ، كما تم البدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق هذه المشروعات استكمالا للإجراءات الفنية والمالية.
 
وأكد المصدر، أنه خلال المؤتمر سيتم إطلاق إشارة بدء التنفيذ، على أن تبدأ الخطوات الأولى مع نهاية العام خلال شهر ديسمبر 2022 عقب الانتهاء من قمة المناخ بشرم الشيخ .
 
جدير بالذكر، أن الحكومة تسعى لجلب استثمارات بأكثر من 45 مليار دولار في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، من أجل زيادة الموارد وتعظيم  إنتاج الطاقة النظيفة من أجل خفض الانبعاثات، والحد من آثار التغيرات المناخية.
 
 
 

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