إزالة 59 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بالشرقية.. وحملات نظافة بههيا

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة مكبرة لنظافة طريق الوصلة بمدخل المحمودية وكفر المحمودية وطريق مصرف كفر المحمودية ومعالجة الكسور الموجوده لتيسير الحركه المارة علي الطريق، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حمدي شامه محمود رئيس مركز ومدينة ههيا السوق بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وتسويه طريق الوصله بمدخل المحمودية وكفر المحمودية وطريق مصرف كفر المحمودية ومعالجه الكسور الموجوده في الطريق لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة ولإعاده الوجه الحضارى والجمالى للمدينة.

وفي سياق متصل ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن تنفيذ تنفيذ إزالة 38 حالة تعدي بمساحة 4 ألاف و 834 متر مباني و21 حالة تعدي بمساحه 56 فدان و 5 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة..كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 337 متر بمركز كفر صقر وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 615 متر بمركز الإبراهيمية و 4 حالات تعدي بمساحه 1475 متر بمركز أبو حماد.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.