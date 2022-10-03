أهالى قرية ساقية أبو شعرة بالمنوفية يجملون مدرسة الشهيد جمال نصر الابتدائية

كتبت: شيماء حمدى - محمد فتحى

قام عدد من أهالى قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مع بداية العام الدراسى الجديد، بتجميل مدرسة الشهيد جمال صبحى نصر الابتدائية لاستقبال طلاب ساقية أبو شعرة.

ويقول جميل أبو السعود من أهالى قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنهم قاموا بالاشتراك مع العاملين فى مدرسة الشهيد جمال صبحى نصر الابتدائية بتجميل المدرسة ودهان الأسوار وزراعة الأشجار حتى تظهر فى أحسن صورة.

ووجه أبو السعود الشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس ومدير المدرسة الذى يعمل بنفسه مع عمال المدرسة وكل المشاركين.

وكان افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أمس، الجناح الجديد بمدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان بمركز شبين الكوم، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المدارس لمتابعة انتظام بدء العملية التعليمية والوقوف على مدى الاستعداد التام للعام الدراسى الجديد 2022، رافقه نائبه محمد موسى، محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الحاج صلاح خطاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير المنظومة التعليمية واستقبال الطلاب بكافة مدارس المحافظة، مشيراً إلى أنه بفضل توجيهات محافظ المنوفية تم فتح قاعات دراسية إضافية بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة لاستيعاب المزيد من الطلاب فوق 5 سنوات بهدف تقليل الكثافات الطلابية والارتقاء بمستوى الخدمة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والحيوى لمجهودات ومساهمات رجال الأعمال فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة للارتقاء بالقطاع التعليمى بالمحافظة، مؤكداً حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة التى تساعد بدورها على الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.