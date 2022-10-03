اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:23 م
أمن المنافذ يضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية هجرة غير شرعية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (187) حكم قضائى متنوع.
 
كما تمكنت القوات من ضبط (1858) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 قضية في مجال الأمن العام وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

هجرة غير شرعية

أمن المنافذ

وزارة الداخلية

الهجرة غير الشرعية

جريمة التزوير

مخالفات مرورية



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