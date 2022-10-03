أغنية "فداكي يا مصر" هدية الداخلية للقوات المسلحة باحتفالات أكتوبر.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

"فداكي يا مصر"، أغنية من إهداء وزارة الداخلية إلى قواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، حيث يستعيد المصريون خلال هذه الأيام أجواء النصر والعزة والكرامة، التي تحققت في حرب أكتوبر المجيدة.

وبمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم السادس من أكتوبر الجاري، والاحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1444 هجرياً، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فى مختلف المناسبات، تم التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/10/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، ولا تحتسب الزيارتان المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.