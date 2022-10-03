أطباء مستشفى أهناسيا التخصصى ينقذون حياة أم وجنينها بعد إصابتها بتسمم حمل

بنى سويف - هانى فتحى

نجح أطباء مستشفى اهناسيا التخصصى غرب محافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد جمال مدير المستشفى والدكتور معتز الصيفى نائب المدير، من إنقاذ حياة ام وجنينها بعد إصابة الأم بتسمم حمل.

واستقبل مستشفى اهناسيا التخصصى المريضة 19 عامًا تعانى من تسمم حمل من الدرجة الثالثة بضغط دم 190 / 110 وزلال + أربعة، وتورم كامل بالأطراف والجسم مما يمثل خطورة شديدة على حياة الأم والجنين.

وقال الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، إنه تم استقبال المريضة وتجهيزها للعمليات واجراء العملية بواسطة استشاري النساء والتوليد بالمستشفى،مشيرا إلى أنه تم توفير سرير عناية مركزة للأم بالمستشفى وحضانة للطفل بقسم الحضانات بالمستشفى، مؤكدا أن حالة الام والرضيع مستقرة.

واضاف الدكتور محمد جمال أنه تم إجراء العملية تحت اشراف فريق النساء والتوليد بالمستشفى برئاسة الدكتور جابر امام مرزوق استشاري النساء والتوليد ودكتور تقوى جابر امام أخصائي التخدير وتحت اشراف استشاري العناية المركزة الدكتور تامر عبد العزيم واستشاري الحضانات الدكتور مها مصطفى، مقدما الشكر للجميع على هذا الاداء المتميز.