أسعار الذهب اليوم 3 أكتوبر 2022 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالأسواق اليوم الاثنين بعد عدة تراجعات صباح اليوم بسبب زيادة المعروض في الأسواق من الذهب مما تسبب في هبوط كبير في السوق.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ منذ بداية التعاملات ليفقد الذهب 13جنيها بعد هبوط بحوالي 20 جنيها ليصل إجمالي الهبوط إلى 33 جنيها للجرام.

اسعار الذهب في مصر: عيار 21 : 1085 جنيها.

عيار 24 : 1240 جنيها.

عيار 18 : 930 جنيها.

عيار 14 : 725.4 جنيها.

الجنيه الذهب سجل 8680 جنيها.



الذهب في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.

وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1672 دولاراً للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 1%، ما على أساس الأداء الشهري للمعدن، فهبط بنسبة 3.1% مسجلاً بذلك خسائر لسادس شهر على التوالي، فيما تراجع بنحو 7.5% على أساس فصلي.وتجاهل المعدن الأصفر بيانات التضخم في منطقة اليورو التي أظهرت ارتفاعه إلى 10% في سبتمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق.