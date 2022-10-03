أسعار الذهب اليوم تنخفض 20 جنيها بسبب تراجع الطلب

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية تراجعا بـ 20 جنيها في مستهل تعاملات الأسبوع ليهبط عيار 21 من 1118 إلي 1098 جنيها للجرام بسبب هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1098 جنيها.

عيار 18 يسجل 941 جنيها.

عيار 24 يسجل 1255 جنيها.

الجنيه الذهب 8784 جنيها.



أسعار الذهب الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.

وعند تسوية تعاملات اليوم ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1672 دولاراً للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 1%، ما على أساس الأداء الشهري للمعدن، فهبط بنسبة 3.1% مسجلاً بذلك خسائر لسادس شهر على التوالي، فيما تراجع بنحو 7.5% على أساس فصلي.وتجاهل المعدن الأصفر بيانات التضخم في منطقة اليورو التي أظهرت ارتفاعه إلى 10% في سبتمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق.