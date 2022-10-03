اليوم السابع
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أسعار الخضراوات اليوم الإثنين .. استقرار سعر أغلب الأصناف

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:00 ص
أسعار الخضراوات اليوم الإثنين .. استقرار سعر أغلب الأصناف خضار ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الإثنين استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2 إلى 4 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 3.5 إلى 5.5 جنيه بتراجع جنيه واحد.

 

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 9 إلى 17 جنيها والباذنجان البلدي 1.75 إلى 2.75 جنيه والباذنجان الرومي 1.5 إلى 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض 1.75 و 2.75 جنيه والفلفل الرومي 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الصوب 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الألوان 5 الى 10 جنيهات.

 

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

 

وأخيرا سجل الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.


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