أخبار البورصة اليوم الإثنين 3-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 3-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 877 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.6 مليون ورقة مالية بقيمة 915.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.71%، والعرب على 10.84%، واستحوذت المؤسسات على 36.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.5 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 150.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 623.2 ألف جنيه، 218.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ومصر بني سويف للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأوراسكوم المالية القابضة، والسويدي إليكتريك، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 900 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 208.1 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.67%، وشراء الثالثة 150 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.04%، وشراء الرابعة مليون سهم، وشراء الخامسة 7422 سهم، بنسبة 0.001% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 250 ألف سهم، وشراء السابعة 24.8 مليون سهم، وشراء الثامنة مليون سهم تمثل نسبة 0.046% من رأسمال الشركة، وشراء التاسعة 787.8 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 3.3 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 53 ألف سهم، 44.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وأسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق 58 ألف سهم، 195 ألف سهم، 758 ألف سهم، على التوالي.

رواد السياحة

قررت شركة رواد السياحة-رواد، إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الإثنين، وذلك بعدما قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل شركة كاسل للاستشارات المالية بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها من شركة تارجيت للاستثمار العقاري والسياحي لصالح شركة رواد السياحة مع امتناع المجموعة المرتبطة عن التصويت على قرار القيمة العادلة للأصول.