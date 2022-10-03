آثار عين شمس تطلق اليوم ندوة حول التحول لجامعة خضراء

كتب ـ محمود راغب

تنظم كلية الآثار ب جامعة عين شمس محاضرة بعنوان "التحول لجامعة خضراء في ظل التغيرات المناخية والبصمة الكربونية " ، اليوم الإثنين، بمقر الكلية، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27).

يلقى المحاضرة الدكتور أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة بالجامعة، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار.

يذكر أن جامعة عين شمس استقبلت العام الدراسى الجديد من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة صديقة بالبيئة، ومجموعة من الأنشطة الرياضية من بينها كرة السرعة والبلياردو، إلى جانب الأجنحة المتنوعة التي تم إقامتها بساحة الحرم الرئيسي للجامعة، وهي جناح الأسر الطلابية الذي يقدم للطلاب الجدد.

ومن أبرز نماذج المحاكاة المختلفة التى دشنها الطلاب، نموذج محاكاة " مؤتمر المناخ" بهدف تعريف وتوعية الشباب بالفعاليات التي تستضيفها مصر وترأسها وهي مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب تعريف الطلاب بنموذج محاكاة " مجلس النواب " ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية وكذلك إتحاد المتوسط " .