"وكيل صحة الأقصر" يكشف تفاصيل دعم السيدات بقوافل "حقك تنظمى" بقرى حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل دعم السيدات فى قوافل "حقك تنظمى" بقرى حياة كريمة، وذلك فى إطار خطة الدولة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والجهود المستمرة للحفاظ على معدل النمو السكانى وتقديم الخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات وتلبية الاحتياجات، وتحت رعاية وزير الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه استمرارًا لنشاط الإدارة تم التنسيق بعمل قوافل طبية "حقك تنظمي" بقرى مبادرة "حياة كريمة" خلال 3 أيام من أكتوبر الجارى 2022، وذلك حرصًا على رفع التوعية الصحية فيما يخص الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن تلك القوافل المقامة تأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وبناءًا على تعليمات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، أنه تهدف تلك القوافل بقرى حياة كريمة، إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية، مؤكّدًا أنه يجرى توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات إستخدام الوسائل بمختلف أنواعها، كما تم توفير فرق مدربة من أخصائى النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبى على المنتفعات تحت إشراف الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة بالمديرية.

وتابع وكيل صحة الأقصر، أنه جرى توفير فرق مدربة من أخصائى النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبى على المنتفعات، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم الأسرة يتم صرفها عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة التى تقدم الخدمة فى المناطق النائية، مشيرًا إلى أن الحملة تقدم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا، وأنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها إقتصاديًا، حيث يتم من خلال عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة، وذلك إيمانًا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.