اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 07:04 م
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وزير الخارجية العراقى يلتقى نظيره الكويتى على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:24 م
وزير الخارجية العراقى يلتقى نظيره الكويتى على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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التقى وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية. 
 
وأكد حسين، خلال اللقاء على حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين بلاده والكويت في المرحلة المقبلة.
 
وكان قد انطلق، اليوم السبت، اجتماع الترويكا، المرتبط بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة الجزائرية. 
 
تتكون مجموعة الترويكا من دول مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر، ويأتي الاجتماع قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر انعقاده اليوم السبت تمهيدا للقمة العربية، والمقررة في يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
 
وكانت قد شهدت الأيام الماضية اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية وكذلك اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزارى.

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