وزير التعليم العالى يوجه الشكر للقائمين على تنظيم النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية

كتب محمد صبحى

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لجميع القائمين على تنظيم النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، والمؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس، وبالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

ووجه الوزير الشكر لفريق العمل بقيادة أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما بذلوه من جهود مثمرة ساهمت في نجاح الفعاليات.

كما وجه الوزير الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على جهودهم المتواصلة لتنظيم الفعاليات.

ووجه الوزير الشكر أيضًا لفريق عمل معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، للمشاركة في تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية بمشاركة العديد من الطلاب الذي أثبتوا قدراتهم على تنظيم الفعاليات الكُبرى من خلال مشاركتهم الفاعلة.

وثمّن الوزير جهود مختلف الجهات والإدارات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكافة الجهات المعنية بالدولة على جهودهم المثمرة في تنظيم هذا الحدث الهام الذي شارك فيه مسئولو الوكالة الجامعية للفرانكونوفية وعدد من الوزراء والأكاديميين، والشباب المُشاركين من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية للفرانكوفونية، ولفيف من الشخصيات العامة.