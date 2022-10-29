وقال الفلاسي - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم/السبت/ ــ إن العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية تعد نموذجاً مضيئاً للعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة، استناداً إلى روابط وطيدة تقوم على ثوابت تاريخية وقيم أصيلة ومتوارثة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وأرسى دعائمها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانعكس صداها وأثرها على القطاع الرياضي في البلدين بشكل مثمر.



ووصف التعاون والتكامل الرياضي القائم بين البلدين بأنه أحد أهم ثمار العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة ويبشر بمزيد من التعاون المستقبلي المبني على خطط استراتيجية مدروسة ويساهم في تشارك الرؤى في تطوير القطاع الرياضي في البلدين، واستغلال أفضل الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وصولاً إلى أرقى صور التكامل بين الإمارات ومصر.