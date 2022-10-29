هيئة الاستشعار من البعد تنظم ورشة حول الرؤية المستقبلية لمواجهة آثار تغير المناخ

كتب ــ محمد صبحى

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ورشة عمل بعنوان "رؤية مُستقبلية لمواجهة آثار وتداعيات التغيرات المُناخية بين التكيف والتخفيف"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

وفى كلمته، أكد محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء على الدور الفعال الذى تقوم به الهيئة من تقديم دراسات وأبحاث لمُجابهة التغيرات المُناخية.

وأشارت الدكتور إلهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحار بالهيئة واستشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة ورئيس اللجنة المنظمة إلى أهمية عقد ورشة العمل التي تتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP 27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وعرض الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، أهمية دور الاستشعار من البُعد في دراسة أسباب وآثار التغيرات المُناخية ومن ثم مُجابهتها والتكيف معها.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، على أهمية التعليم بين علوم الفضاء وتطبيقات الاستشعار من البُعد في مختلف المجالات وخاصةً في مجال التغيرات المُناخية.

واستعرض الدكتور سمير طنطاوي الاستشاري البيئة والتغيرات المناخية ومدير برنامج الأمم المتحدة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية ودور الدولة فى وضع استراتيجيات التكيف المُناخي.

جدير بالذكر، أن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل تتضمن محاضرات تطبيقية وورش عمل تفاعلية عن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البُعد فى دراسة التغيرات المُناخية واستخدام أحدث الأقمار الصناعية فى تحليل جودة الهواء.