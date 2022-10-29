نيويورك تايمز: فوز الجمهوريين فى انتخابات الكونجرس يعنى عرقلة أجندة بايدن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن أجندة الرئيس الأمريكى، جو بايدن فيما يتعلق بقضايا مثل الإجهاض والضرائب والعرق والقضاة ، ستعرقل حال استولى الجمهوريون على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي ، كما تشير استطلاعات الرأي.

وأوضحت الصحيفة أن الجمهوريين تعهدوا بتفكيك الكثير من إنجازات الرئيس التشريعية، وعرقلة أجندته المحلية لتتحول جهود إدارته من السعى إلى البحث عن صفقة جديدة إلى ما أسمته الصحيفة بـ"حرب الخنادق" للدفاع عن إنجازات أول عامين له في منصبه.

فيما يتعلق بمجموعة واسعة من القضايا مثل الإجهاض والضرائب والعرق والقضاة ، فإن فرص السيد بايدن ستتقلص دائمًا لأنه

واعتبرت الصحيفة أن فرص الرئيس بايدن فى تمرير أجنداته ستتقلص، حيث يركز بشكل أقل على النهوض بأهداف السياسة التوسعية التي حركت إدارته للتركيز على الحفاظ على بنية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية التي تم إنشاؤها حديثًا والتي تعهد الجمهوريون بتفكيكها.

في حين أن الرئيس والقادة الديمقراطيين لم يتخلوا علنًا عن إمكانية التمسك بالكونجرس في الاقتراع الذي ينتهي في 8 نوفمبر ، إلا أنهم متشائمون ومستعدون لمدة عامين من الصراع الحزبي الطاحن، وفقا للصحيفة.

وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لمنع أو عكس مبادرات بايدن المحلية ، فإن سيطرة الجمهوريين على أي من المجلسين ستؤدي إلى موجة من مذكرات الاستدعاء والتحقيقات من الإدارة التي من شأنها تحديد العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس.

واعتبرت الصحيفة إن تطلعات بايدن لتقنين حقوق الإجهاض ، وتوسيع الوصول إلى رعاية الأطفال والجامعة ، والتصدي للتمييز العنصري في عمل الشرطة ، وتعيين المزيد من القضاة المتشابهين في التفكير ، وضمان حقوق التصويت ، ستصبح جميعها أكثر صعوبة ، إن لم يكن تحقيقها مستحيلا. ومن جانبهم ، يهدف الجمهوريون إلى التراجع عن زيادات بايدن الضريبية ، والإنفاق على تغير المناخ ، والإعفاء من قروض الطلاب.