ندوات حول الحفاظ على المياه وورش لدعم الأطفال بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث نظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "مثلث العرض المسرحى" للمخرج محمود النجار وتحدث عن الدراما والإخراج والتمثيل وعلاقة المفردات.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الفرق بين العلم والخبرة" وأوضح محمد إبراهيم أهمية العلم وهو والخبرة عاملان مهمان ويقودان إلى النجاح، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة عن "المحافظة على المياه" وأوضح عبدالباسط محمد أن الماء نعمة لا تسرف فى الماء ولو كنت على نهر جارى والنهى عن الأضرار بالماء وتلويثه، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكى قصة بعنوان "السلام فى مصر الفرعونية" تأليف د. بسام الشماع ألقتها وردة حسن، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "الأرنب المتمرد" أداء أسماء عباس وهناء عباس.

كما قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المشروع والممنوع فى النص" وأوضح محمد جاد المولى ما هو المشروع وما القصد منه وما هو الممنوع وتداعيات ما يشكله الممنوع على النص، وعقد القصر محاضرة بعنوان "تحمل المسؤولية" وتحدث الشيخ موسى فتحى محمد، عن غرس المسؤولية فى الأبناء وتعريفها عند الشباب وتعريف المسؤولية لدى الأهل، بجانب ذلك عقد بالقصر إجتماع نادى الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادى واستمعنا إلى ملك قناوى وإلقاء لقصيدة "بإعتبار أن بكره حأموت" للشاعر إبراهيم فرج، ومحمود أحمد حسين وقصيدة بعنوان "الليل يشبه ضلها"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "إعادة تصميم وحدة ديكور" تنفيذ نفيسة عبد الرحيم أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم "بورتريه الجندى المصرى" نفذها محمد خالد، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان "رسومات فرعونية" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر.



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