اليوم السابع
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نائب السفير الفرنسي: الرئيس ماكرون ووفد وزارى يشاركون فى فعاليات مؤتمر المناخ

السبت، 29 أكتوبر 2022 06:43 م
نائب السفير الفرنسي: الرئيس ماكرون ووفد وزارى يشاركون فى فعاليات مؤتمر المناخ محافظ جنوب سيناء يستقبل نائب السفير الفرنسي
جنوب سيناء - ياسر عامر

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صرح "رافاييل مارتن دي لا جارد" نائب السفير الفرنسي، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووفد وزارى فرنسى سيشاركون في فعاليات مؤتمر قمة المناخ .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، نائب السفير الفرنسي رافاييل مارتن دى لاجارد، نائب السفير الفرنسى .

ورحب المحافظ بنائب السفير الفرنسى على أرض مدينة السلام، واستعرض فودة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف ووفود مؤتمر قمة المناخ من مختلف دول العالم، والأعمال التى تم إنشاؤها بالمدينة من متنفسات خضراء جديدة مثل الحديقة المركزية على مساحة 40 فدانا، ورفع كفاءة حديقة السلام وإنشاء المنطقة الخضراء بها، وإطلاق إنترنت فائق السرعة بجميع فنادق شرم الشيخ ، و تحويل مستشفى شرم الشيخ الى مستشفى خضراء كأول مستشفى صديقة للبيئة فى أفريقيا، علاوة على إنشاء مستشفى ميدانى بالمنطقة الخضراء لتوفير الخدمة الطبيية للوفود، وتطوير وسائل النقل، ومنها 140 اتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية و120 اتوبيس يعمل بالغاز و150 سيارة تعمل بالكهرباء وتحويل 800 تاكسى للعمل بالغاز وتوافر محطات الشحن بكافة قطاعات المدينة والفنادق وتوفير زى موحد ومميز للسائقين فضلا عن محاضرات التوعية المستمرة لهم،  والاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات ، وذلك لكى تواكب المدينة توجه أنظار العالم إليها خلال هذا الفترة القادمة.

وأعرب نائب السفير الفرنسى عن سعادتة لزيارة مدينة شرم الشيخ والتى تعتبر الأولى له ، وأشاد بالاستعدادات التى قامت بها مصر بوحة عام و مدينة شرم الشيخ  بوجة خاص فى اسرع وقت زمنى ، مؤكدا على المشاركة الفرنسية لهذا الحدث العالمى برئاسة الرئيس الفرنسي و عدد من الوزراء والشخصيات الهامة ، بالتناوب على مدار أيام المؤتمر، لتأصيل العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل نائب السفير الفرنسي (1)
محافظ جنوب سيناء يستقبل نائب السفير الفرنسي 

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل نائب السفير الفرنسي (2)
محافظ جنوب سيناء يستقبل نائب السفير الفرنسي 

قمة المناخ

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

نائب السفير الفرنسي

حضور الرئيس الفرنسي

مؤتمر قمة تغير المناخ



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