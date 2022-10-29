ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن باتروشيف قوله إنه "بالنظر إلى أن روسيا كانت دائما ولا تزال شريكا موثوقا به ومستعدة لتزويد العالم بالكمية اللازمة من المواد الغذائية، فإن بلدنا على استعداد لتقديم ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى أفقر الدول مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة".



وتابع باتروشيف:"أنه بالعودة إلى نتائج صفقة الحبوب، تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة تزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من عملها، تم شحن حوالي 500 ألف طن من الحبوب إلى دول فقيرة حقا وتكافح، وفقا لتقديراتنا".



وأشار الوزير إلى أن هذه الدول اشترت الحبوب من أوكرانيا على نفقتها الخاصة.