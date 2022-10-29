منصة أسوان المحلية تنظم حملة توعية حول قضية التغيرات المناخية بالكنائس.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، حملة توعية داخل كنيسة خور الزق بمركز إدفو شمال المحافظة، فى إطار التحضيرات لقمة المناخ العالمى الـ27 بشرم الشيخ التى تستضيفها مصر.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أن الحملة استهدفت شعب الكنيسة.

وأوضح الدكتور أبو كنيز، أنه تم فى هذا الإطار وبالتعاون مع جمعية ابو بكر الصديق والجمعية النسائية لتحسين الصحة تنفيذ ندوة توعية عن التغيرات المناخية و اسبابها و نتائجها و كيفية التكيف معها و أهمية إعادة تدوير المخلفات المنزلية و الزراعية و فائدة السماد العضوي للتربة، شهد الندوة و شارك فيها راعي الكنسية القمص "مينا عبده جرجس " و لفيف الآباء الكهنه، وأدار الندوة الدكتورة ناهد طه حسن، محمد سيد شكرون و المهندس / مجاهد بدرى أعضاء المنصة المحلية للتغيرات المناخية.

وفى نهاية الندوة قام الأب مينا بتلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية وتم التوقيع عليه من الجميع.

وأشار إلى ان حملة التوعية تشمل عدد من كنائس المحافظة، فى إطار الوصول لكافة فئات المجتمع، بغرض التوعية بابعاد قضية تغيرات المناخ

واضاف أبو كنيز، أن المنصة نفذت نشاط ثان تضمن تدريب المزارعين بجمعية العوضلاب على تدوير المتبقيات الزراعية و انتاج السماد العضوى الصناعى منها وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى و جمعية تنمية المجتمع بالعوضلاب.. حيث جرى التدريب على مرحلتين، نظرية وعملية داخل أحد حقول المتطوعين حيث تم بناء كومة السماد باستخدام طريقة المصروفات الهوائية في انتاج السماد العضوى الصناعى، أو الكمبوست نفذ التدريب الدكتور احمد زكى ابو كنيز.

وفى سياق متصل، نفذت المنصة المحلية باسوان نشاط ثالث بمركز إدفو حول كيفيه تنفيذفكره مشروع صغير للسيدات لمواجهه الظروف المعيشيه الحاليه في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخيه على الدخول وكاسلوب للتكيف معها.