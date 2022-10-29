اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 07:00 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:25 م
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بمركز أبو المطامير بصحراوى البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 اشخاص آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بنطاق مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى  لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
 
 

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