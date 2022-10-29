مصدر بالجامعة العربية ينفى انسحاب وزير خارجية المغرب من اجتماع وزراء الخارجية العرب

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

نفى مصدر دبلوماسى بجامعة الدول العربية ما نشرته بعض المنصات الإعلامية حول انسحاب وزير الخارجية المغربى من اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذى عقد اليوم السبت، بالعاصمة الجزائرية.

وكانت مواقع إخبارية قد نشرت أنباء عن انسحاب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكانت قد نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيان رسمي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعى هذه الصفة.

يأتي النفي على خلفية قيام قناة الجزائرالدولية بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكترونى تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربى.

وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخى الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.