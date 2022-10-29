مركز الأزهر للفتوى يوضح أوصاف الرسول وهيئته وملامح خلقته

فى إطار استمرار الاحتفال بشهر ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أوصاف النبى وذلك على النحو الآتى:
كان سيدنا رسول الله ﷺ أجملَ النَّاس من بعيد.
أملَحَهُم من قريب.
بهي الطلعة.
طلْق المُحيَّا.
فخمًا مُفخَّمًا.
كان ﷺ يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
وَسِيمًا قَسيمًا.
أزهرًا؛ يشوب بياضَه حُمرةٌ.
كأنَّ وجهه ورقة مصحف.
كان ﷺ لطيف البَشَرة.
مُستدير الوجه.
مُستنير الجبهة.
إذا ضَحِك أو غَضِب ظَهَر له عِرْق في جبينه.
مُهذَّب الحاجبين في غير اتِّصال.
واسع العينين.
شديد سوادهما في شِدَّة بياضهما.
كان ﷺ أسوَدَ أجْفَانِ العَينين.
أَكْحَل.
مُستقيم الأَنْف.
واسِعَ الفَم.
أفْلَجَ الأسنان.
برَّاق الثَّنَايا.
كان ﷺ سهل الخدَّين.
رقيق الشَّفتين.
تامّ الأذنين.
طويل العُنق.
في صوته بُحَّة وخُشونة وحُسْنٌ.
عظيم الهامة.
كان ﷺ مُرسل الشَّعر أسْوَده، إذا مشَّطه بيده امتَشَط، يصل إلى شَحْمَة أُذنه من الجانبين وإلى كتفه من الخلف، يفرقه من وسطه.
كثيف اللحية.
كان ﷺ معتدل الخلق.
قليل اللَّحم.
مُتماسك البدن.
ليس بالطَّويل ولا القصير.
كان إلى الطُّول أقرب.
قويّ البِنْيَة.
مُستوِي القامة.
رَحْب الرَّاحة.
طيِّب الرَّائحة.
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