اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مركز الأزهر للفتوى يوضح أوصاف الرسول وهيئته وملامح خلقته

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:00 ص
مركز الأزهر للفتوى يوضح أوصاف الرسول وهيئته وملامح خلقته مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتب لؤى على

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فى إطار استمرار الاحتفال بشهر ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أوصاف النبى وذلك على النحو الآتى:
 
كان سيدنا رسول الله ﷺ أجملَ النَّاس من بعيد.
 
أملَحَهُم من قريب.
 
بهي الطلعة.
 
طلْق المُحيَّا.
 
فخمًا مُفخَّمًا.
 
كان ﷺ يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
 
وَسِيمًا قَسيمًا.
 
أزهرًا؛ يشوب بياضَه حُمرةٌ.
 
كأنَّ وجهه ورقة مصحف.
 
كان ﷺ لطيف البَشَرة.
 
مُستدير الوجه.
 
مُستنير الجبهة.
 
إذا ضَحِك أو غَضِب ظَهَر له عِرْق في جبينه.
 
مُهذَّب الحاجبين في غير اتِّصال.
 
واسع العينين.
 
شديد سوادهما في شِدَّة بياضهما.
 
كان ﷺ أسوَدَ أجْفَانِ العَينين.
 
أَكْحَل.
 
مُستقيم الأَنْف.
 
واسِعَ الفَم.
 
أفْلَجَ الأسنان.
 
برَّاق الثَّنَايا.
 
كان ﷺ سهل الخدَّين.
 
رقيق الشَّفتين.
 
تامّ الأذنين.
 
طويل العُنق.
 
في صوته بُحَّة وخُشونة وحُسْنٌ.
 
عظيم الهامة.
 
كان ﷺ مُرسل الشَّعر أسْوَده، إذا مشَّطه بيده امتَشَط، يصل إلى شَحْمَة أُذنه من الجانبين وإلى كتفه من الخلف، يفرقه من وسطه.
 
كثيف اللحية.
 
كان ﷺ معتدل الخلق.
 
قليل اللَّحم.
 
مُتماسك البدن.
 
ليس بالطَّويل ولا القصير.
 
كان إلى الطُّول أقرب.
 
قويّ البِنْيَة.
 
مُستوِي القامة.
 
رَحْب الرَّاحة.
 
طيِّب الرَّائحة.
 
 

مركز الازهر للفتوى

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وصف النبى

اوصاف النبى



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