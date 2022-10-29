اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محمد السويدى: لدينا 104 آلاف مصنع والصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:31 ص
محمد السويدى: لدينا 104 آلاف مصنع والصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر محمد زكى السويدى
كتب ــ محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن تاريخ الصناعة في مصر موجود منذ أكثر من 200 سنة منذ عهد محمد علي ويتطور خلال هذه المدة الزمنية الطويلة، مؤكدا أن الصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها الصناعة لم يغلق أحد مصنعه.

وأضاف محمد زكى السويدى، خلال كلمته، بافتتاح الملتقى الدولي الأول للصناعة، أن اتحاد الصناعات أصبح شريكا رئيسيا للدولة والمؤسسات الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن البيئة التشريعية كانت تحديا، وتم إطلاق قوانين مثل قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية فى عهد الرئيس السيسي أيضا.

وأشار محمد زكى السويدى، إلى أن هناك 19 غرفة فى اتحاد الصناعات تشمل كل الصناعات وحوالى 104 آلاف مصنع.


اتحاد الصناعات

زكى السويدي

الرئيس السيسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة