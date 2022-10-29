محمد السويدى: لدينا 104 آلاف مصنع والصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر

كتب ــ محمد شعلان

قال محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن تاريخ الصناعة في مصر موجود منذ أكثر من 200 سنة منذ عهد محمد علي ويتطور خلال هذه المدة الزمنية الطويلة، مؤكدا أن الصناعة هى خط الدفاع الثانى فى مصر ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها الصناعة لم يغلق أحد مصنعه.

وأضاف محمد زكى السويدى، خلال كلمته، بافتتاح الملتقى الدولي الأول للصناعة، أن اتحاد الصناعات أصبح شريكا رئيسيا للدولة والمؤسسات الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن البيئة التشريعية كانت تحديا، وتم إطلاق قوانين مثل قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية فى عهد الرئيس السيسي أيضا.

وأشار محمد زكى السويدى، إلى أن هناك 19 غرفة فى اتحاد الصناعات تشمل كل الصناعات وحوالى 104 آلاف مصنع.