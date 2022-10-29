محافظ كفر الشيخ: حملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع

كفر الشيخ محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وتوفير المنتجات، وضبط الأسواق، محذراً من احتكار السلع، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، مؤكداً أنه وجه بتشكيل لجان للمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، من خلال غرفة العمليات المحافظات والجهات المعنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة استعدت لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، وقد شهدت المدن اصطفاف المعدات، وسيناريو إدارة أزمة لعملية مواجهة سيول وكسح المياه، وإخلاء المصابين وتأمين الطرق لحين الانتهاء من أعمال شفط وكسح المياه بسرعة وإتقان؛ كما تم وضع خطة لمواجهة الازمات، وتم تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، ورفع درجة استعداد غرف العمليات والطرق والمعدات الثقيلة وكافة الخدمات، مؤكداً أن المحافظة تتوافر لديها عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، واتخاذ باقى الإجراءات والاستعدادات اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك التزام بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المحافظة حريصة على المشاركة فى فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27، بزراعة الأشجار المثمرة، إضافة لتشجيع المشروعات الخضراء، وتم اختيار 6 مشروعات تم تطبيقها بالمحافظة للمشاركة، بالإضافة لتشجيع المواطنين لتبنى مثل تلك المشروعات.