اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 27131 طنا و737 كجم أرز فى 21 موقعا

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:33 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 27131 طنا و737 كجم أرز فى 21 موقعا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 27131 طنا و737 كجم، أرز،  بـ 21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، أنه تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

 


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