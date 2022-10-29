اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: إزالة 20 حالة تعد بإجمالى 386 مخالفة بمراكز المحافظة

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:42 م
محافظ كفر الشيخ: إزالة 20 حالة تعد بإجمالى 386 مخالفة بمراكز المحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجة 20، من إزالة 20 قرار تعدى على أملاك الري ببيلا على مساحة فدانين و20 قيراطا و10 أسهم، وجرى تسليم المواقع لجهة الولاية خالية من أي تعد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة  الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفيين، مؤكداً أنه ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ20، 386 حالة تعدي على مساحة 42822 مترا، و74 فدانا، وقيراط.


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