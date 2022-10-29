محافظ بنى سويف يتابع بدء أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة كوبرى الواسطى العلوى

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ خطة أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، للمساهمة في إحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض بني سويف.

واطمأن المحافظ، من خلال المكتب الفني ومسؤولى الوحدة المحلية، على بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير كوبري الواسطى العلوي، والذي يربط الطريق الشرقي عند قرية صول التابعة لمحافظة الجيزة بطريق القاهر/ أسيوط الغربي مرورا بمدينة الواسطى وطريق القاهرة/ بني سويف الزراعي، وطريق المنطقة الصناعية بكوم ابو راضي، وتشمل أعمال التطوير التي تنفذها هيئة الطرق والكباري ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمحافظة، إعادة رصف الكوبري بطول 5.4كم.

من جانبه أشار حمادة راضى رئيس المدينة إلى أن الموقف التنفيذي لأعمال تشير إلى الانتهاء من كشط الطبقة السطحية، وجاري حاليا إعادة الرصف بدء من مدخل مدينة الواسطى على الطريق الزراعي وشارع أحمد عرابي وجزيرة المساعدة ومدخل قرية افوه وبداية طريق المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي حتى منزل الكوبري بشرق النيل.

وقد كلف المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة، وإزالة المعوقات، لتسريع وتيرة العمل، مع تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال الجاري تنفيذها أعلى الكوبري، والمتابعة المستمرة وإعداد تقرير بنسب ومعدلات التنفيذ.