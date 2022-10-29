محافظ الغربية يتفقد أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى

الغربية ـ فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستعيد لقلعة صناعة الغزل والنسيج النور من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم يرافقه المهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، لتفقد عدد من مصانع الشركة.

بدأت الجولة بتفقد مصنع غزل (1) الجديد، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن / يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من العام الجاري بإجمالي قيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

وتابع رحمي جولته بتفقد مصنع "غزل 4" والذي يتم تطويره على مساحة 24,635، وتم تسليم أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة بعدد 60 حاوية تضم ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل، ومن المقرر أن يضم هذا المصنع عدد 71808 مردن غزل كومباكت بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

وتفقد محافظ الغربية مصنع «غزل 6»، الذي يجري إحلاله وتجديده على مساحة 17.7 ألف متر،وبقيمة 216 مليون جنيه من خلال شركة المقاولين العرب، لإنتاج 15 طن يومياً، حيث يتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالي وإحلاله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة، كما قام المحافظ بمتابعة العمل داخل غزل 2، وحرص على الاستماع إلى العمال والاطمئنان على سير العمل.

وأوضح المهندس أحمد شاكر أنه بجانب إنشاء المصنع الجديد، يتم حاليا تطوير باقي المصانع من خلال تحديث الإنشاءات والآلات، التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب التطوير الشامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب، مشيراً إلى أن أحد أهم أركان خطة التطوير كانت دمج شركة الغزل وشركة الصباغة، وذلك بهدف خلق كيان قوي قادر على المنافسة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية.

وعلى هامش الجولة قام المحافظ بتفقد إنشاء كورنيش المحلة والمقام بطول 6.8 متر وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، والذي سيفتح محور دائري حول مدينة المحلة لفك الكثافات المرورية داخل المدينة، إلى جانب ربط المجمع الصناعي بالطريق الدائري المحلة- سمنود وتوفير متنفس حضاري لأهل المحلة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.